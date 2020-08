Ronnie Wood: „Nächstes Jahr will ich wieder da draußen sein“

Gegenüber „Sky News“ hat Ronnie Wood verraten, dass die „Rolling Stones“ neue Musik in der Pipeline hätten, die nächsten Sommer hoffentlich erscheinen wird.

Außerdem gab der 73-Jährige zu, dass er es kaum abwarten könne, wieder auf Tour zu gehen. Er sagte: „Bitte sagt nicht, dass [es] einige Jahre dauern wird, nächstes Jahr zu dieser Zeit möchte ich wieder da draußen sein, ganz klar. Wir halten unseren Atem nicht an, sonst wären wir schon kollabiert. (…) Wir haben großartige Musik anzubieten, wisst ihr, sie steht auf der hinteren Kochplatte.“

Der Gitarrist richtete auch einen Appell an die Musikindustrie, sie solle die Kontrolle über die Situation übernehmen und herausfinden, wie große Konzerte in der Zukunft trotz Corona sein dürften: „Die Sache ist die, es wird eine Zeit geben, wenn sich alle für eine Richtung entscheiden müssen, in die es gehen soll, irgendetwas muss dieses Ding anführen.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos