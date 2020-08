Russell Crowe: „Wut beherrscht unserer Welt“

Russell Crowe glaubt, dass sein neuer Film die Wut in der westlichen Gesellschaft widerspiegelt. Der Oscar-Preisträger spielt in dem Psychothriller „Unhinged – Außer Kontrolle“ einen Mann, der total durchdreht und auf Rache sinnt – aus einem harmlosen Grund: Als eine Mutter die Hupe betätigt, weil der Mann vor ihr, der von Crowe gespielt wird, bei Grün nicht losfährt, löst dies bei ihm eine unheimliche Wut aus und er macht die junge Mutter zur Zielscheibe für seine Aggressionen – mit fatalen Konsequenzen.

Gegenüber „BBC News“ erklärte der 56-Jährige jetzt: „Mir wurde allmählich klar, dass diese Art von Wut ständig überall auf der Welt vorkommt, das scheint ein Ort zu sein, an dem wir in der westlichen Gesellschaft angekommen sind. In unserem Beispiel ist es ein Typ, der ein Auto benutzt, aber es sind auch Menschen, die Gotteshäuser, Schulen, Nachtclubs betreten und das Feuer eröffnen. Es sind Leute, die in einem Supermarkt wegen Toilettenpapier verrückt werden.“

Russell Crowe hat seinen Oscar übrigens 2001 für seine Rolle im Film „Gladiator“ als Bester Schauspieler bekommen.

