Ryan Tedder: „Ich investiere in…“

Ryan Tedder investiert viel und gerne, aber nie unüberlegt.

Das will einem zumindest seine „Instagram“-Profilbeschreibung weismachen. Dort schrieb der „One Republic“-Sänger: „Ich investiere in gute Leute, Orte und Dinge.“ Was Leute, Orte und Dinge gut macht, verriet Tedder nicht, aber eigentlich muss ja auch nur er das wissen. Es ist schließlich sein Investment.

Übrigens: Ryan Tedder nutzte wochenlang einen Schnappschuss seines Namenvetters Ryan Gosling als Profilbild. Inzwischen erstrahlt dort wieder er selbst.

Foto: (c) Sony Music