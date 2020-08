Sam Smith unterstützt Tiwa Savage

Sam Smith ist ein guter Duett-Partner. Das hat der Sänger jetzt erneut unter Beweis gestellt und Tiwa Savage bei ihrer Single „Temptation“ unterstützt.

Auf „Instagram“ postete Smith einen kurzen Audioausschnitt davon und schrieb dazu: „Ich hatte so viel Spaß an diesem hier mit der unaufhaltsamen und wunderbar talentierten Tiwa Savage zu arbeiten. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Hoffentlich können wir zu diesem hier eines Tages mit einem Cocktail in der Hand tanzen und ihn gemeinsam singen.“

„Temptation“ von Tiwa Savage und Sam Smith ist übrigens seit vorgestern (24.08.) zu haben.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos