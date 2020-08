Samu Haber, der Gärtner

Hat Samu Haber seine Musikkarriere etwa an den Nagel gehängt? Auf „Instagram“ bietet der „Sunrise Avenue“-Frontmann nämlich seine Unterstützung bei gärtnerischen Tätigkeiten an. Zu einem Bild, auf dem er in einem Bagger sitzt, schrieb er: „Braucht dein Garten eine Auffrischung? Zögert nicht, meinen Manager anzurufen und ich werde sofort mit meinem Weidemann-Bagger vorbeikommen. Ich bin nicht teuer.“

Wer Haber schon länger auf „Instagram“ folgt, weiß, dass es sich dabei natürlich um einen Scherz handelt.

Wofür Samu Haber allerdings in den Bagger gesprungen ist und woran er gerade werkelt, ist nicht bekannt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat er jedoch viel Zeit, da seine Abschiedskonzerte mit „Sunrise Avenue“ abgesagt wurden.

Foto: (c) Universal Music