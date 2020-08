Samu Haber und seine 2 bis 3 Lieblingsdinge

In der Coronakrise hat auch Samu Haber viel Zeit; sich mit den sozialen Medien zu beschäftigen. In einem aktuellen Post veröffentlichte der „Sunrise Avenue“-Frontmann ein Foto, auf dem er in einem weißen T-Shirt zu sehen ist. Neben ihm sein Stylist, der das Shirt des Sängers mit einem Fusselroller bearbeitet. Dazu schrieb der Musiker: „Meine drei liebsten Dinge. Stylist Vesa und ein klarer, weißer Tee.“

Also mit dem Rechnen scheint es bei dem Finnen nicht so gut zu klappen, wie auch seine Follower bemerkten. Ein Kommentar lautet: „Und Nummer 3? Der Fusselroller? Tonnen von Eiscreme? Oder ein kleines Haberlächeln auf Deinem Gesicht?“

Samu Haber küsst ab und zu auch mal einen Boxsack.

Foto: (c) Universal Music