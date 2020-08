Sarah Harding: Diagnose Brustkrebs

Sarah Harding ist diese Nachricht nicht leicht gefallen: Sie hat Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Das hat die 38-Jährige ihren Fans via „Twitter“ mitgeteilt.

Sie schreibt: „Hallo allerseits, ich hoffe, dass ihr alle in diesen unsicheren Zeiten sicher und gesund seid. Ich habe hier lange nicht mehr gepostet. Vielen Dank an alle, die sich um mich bemüht haben. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu sagen, was los ist. (…) Anfang des Jahres wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert und vor ein paar Wochen habe ich die verheerende Nachricht erhalten, dass der Krebs auf andere Teile meines Körpers übergegangen ist. Ich mache gerade wöchentliche Chemotherapie-Sitzungen durch und kämpfe so hart ich kann.“ Sarah bedankte sich bei den NHS-Helden für ihre Unterstützung in den letzten Monaten und versprach, dass sie während ihres Krebskampfes positiv bleiben würde.

Anfang des Jahres hat auch Shannen Doherty bekannt gegeben, dass der Krebs bei ihr zurück ist.

Foto: (c) Landmark / PR Photos