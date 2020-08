Sarah Jessica Parker und ihr besonderer Kundenservice

Sarah Jessica Parker hat ihre eigene High-Heels-Kollektion auf den Markt gebracht und im Juni ihren Flagship-Store in New York eröffnet. Die Eigenkreationen des „Sex and the City“-Stars gibt es in den unterschiedlichsten Farben und sie haben wirklich ziemlich hohe Absätze. Wer sich ein Edel-Exemplar zulegen will, hat vielleicht sogar Glück und erwischt die Chefin höchstpersönlich im Laden.

Ja, Miss Parker steht beziehungsweise kniet auch mal selbst im Geschäft und bedient Kunden – natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. Das zeigt ein aktuelles Video von „Splash“. In der Erfolgsserie „Sex and the City“ stand Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw übrigens total auf High Heels von Schuhdesigner Manolo Blahnik.

Privat ist Sarah Jessica Parker auch ganz vernarrt in tolle Schuhe.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos