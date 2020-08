Sarah Lombardi und Julian Büscher: Gibt er seine Fußball-Karriere auf?

Zwischen seinem neuen Wohnort Köln und dem Trainingsplatz in Haltern am See liegen knapp über hundert Kilometer. Daher verlässt Julian Büscher seinen Verein TuS Haltern am See. Der Verein schreibt auf der „Instagram“-Seite, dass er „aus beruflichen und familiären Gründen zur kommenden Saison kürzertrete.“ Einen neuen Verein gibt es noch nicht.

Doch langweilig wird dem 27-Jährigen nicht so schnell, denn er managt seine Freundin Sarah Lombardi. Die schreibt in ihrer „Instagram“-Story: „Er könnte vom Niveau sehr hoch spielen, aber er spielt eher aus Leidenschaft und managt nebenbei auch einiges bei mir im Hintergrund was mir unheimlich viel Arbeit abnimmt und uns als Team echt stark macht.“ Wird er jetzt etwa ihr Manager und hängt die eigene Fußball-Karriere an den Nagel?

Sarah Lombardi und Julian Büscher waren übrigens zusammen mit Alessio in ihrem ersten gemeinsamen Urlaub in Portugal. Dort hat sich Sarah mutig in einer Höhlenbucht ins Wasser getraut und hatte ganz schön viel Glück.

