Sasha: „Auf dem Weg zum Konzert – Daddystyle!“

Sasha hat am Donnerstag (20.08.) ein kleines Live-Konzert im Innenhof des deutschen Museums in München gespielt. Und wer das verpasst hat, bekommt heute nochmal die Chance. Sasha schrieb via „Instagram“: „Gestern hatten wir einen superschönen Abend im Innenhof des deutschen Museums. Das tat so gut in diesen merkwürdigen Zeiten. So ein Mega-Publikum – vielen lieben Dank! Heute gibt’s Runde zwei.“

Ob sich Sasha auf Runde zwei genauso vorbereitet wie auf Runde eins? Kurz vor dem ersten Gig postete er ein Bild von sich aus der Münchener Innenstadt. Darauf steht er lässig mit Shirt, Shorts und Sonnenbrille in einer Einkaufsstraße, in seiner rechten Hand eine große Packung Windeln. Sasha schrieb dazu: „Auf dem Weg zum Konzert – Daddystyle!“

Übrigens: Sasha versucht so viel Zeit wie möglich mit Frau und Kind zu verbringen.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music