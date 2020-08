Sasha hat Elvis mit dem Besenstiel imitiert

Seine Bühnenauftritte hat Sasha schon in frühester Kindheit geübt.

Im Interview mit „RTL“ sagte der Sänger: „Natürlich habe ich als Kind ganz klassisch mit dem Besenstiel und mit der Bürste im Wohnzimmer gestanden und Elvis imitiert.“ Dabei stand der heute 48-Jährige auch oft vor dem Spiegel. Er sagte weiter: „Ich wollte ja gucken, ob das irgendwie okay aussieht.“

Sasha macht übrigens ist übrigens bei der ersten Sendung der neuen „RTL“-Gesangsshow „I Can See Your Voice“ mit. Die Staffel startete gestern (18.08.) um 20.15 Uhr. Darin müssen ein prominenter Musiker und sein „Superfan“ erraten, wer wirklich singen kann und wer nur blufft.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music