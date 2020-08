Sasha und der Traum-Hochzeitstag

Am letzten Julitag 2020 jährte sich die Ehe von Sänger Sasha zum fünften Mal. Der perfekte Anlass für eine kleine Fete, oder etwa nicht? Sasha und Julia hatten andere Pläne. Die beiden verbrachten den Tag viel lieber zu zweit.

Und, dass sie die Zweisamkeit nach all den Jahren immer noch in vollen Zügen genießen, beweisen ihre „Instagram“-Beiträge. Beide posteten ein und dasselbe Bild, das sie glücklich und engumschlungen auf einem Boot auf der Hamburger Alster zeigt. Sasha schrieb dazu: „Traumtag. Traumfrau. Traumstadt.“ Dem konnte Julia nur beipflichten. Sie meinte: „Traumtag mit Traummann in Traumstadt.“ So schön kann Liebe sein.

Die beiden krönten ihr Glück 2018 mit der Geburt des gemeinsamen Sohnes.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music