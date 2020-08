Sasha warnt vor Fake-Profilen

Fake-Profile von euren Lieblingsstars können gefährlich sein. Sie spammen euch mit privaten Nachrichten voll und erbitten in manchen Fällen sogar kleine Spenden.

Damit Sasha-Fans nicht auch Opfer solcher dreisten Lügen werden, teilte der Sänger jetzt auf seinem offiziellen „Instagram“-Account mit: „Ihr Lieben, achtet bitte auf das blauen Häkchen bei meinen Social-Media-Accounts! Ich verschicke nicht ungefragt private Nachrichten. Offizielle Ankündigungen findet ihr auf meinem verifizierten ‚Instagram‘- und meinem ‚Facebook‘-Account. Vielen lieben Dank für all eure Nachrichten, in denen ihr mich auf Fake-Profile hinweist. Euer Sasha.“ Also, Augen auf bei der Profilwahl.

Sasha verbrachte vor wenigen Tagen übrigens einen traumhaften Hochzeitstag.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music