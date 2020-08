„Savage Love” ist offizieller Sommerhit 2020

Eine eingängige Melodie, einfacher Text, tanzbarer Rhythmus und er verbreitet gute Laune und Urlaubsstimmung – das alles sollte der perfekte Sommerhit haben. Und all das hat „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ von Jawash 685 und Jason Derulo und ist somit laut „GfK Entertainment“ der offizielle Sommerhit 2020.

Für den Managing Director der „GfK Entertainment“ Dr. Mathias Giloth war die Wahl des Sommerhits in diesem Jahr gar nicht so einfach. Er sagt: „Corona-bedingt haben wir keinen unbeschwerten Sommer und die Stimmung am Strand der Urlaubsregionen ist gedämpfter. Dennoch hat sich ‚Savage Love‘ als Sommerhit 2020 herauskristallisiert. Ein würdiger Nachfolger für ‚Senorita‘.“

Besonders bekannt wurde „Savage Love“ übrigens durch die Sozialen Medien. Mittlerweile wurden allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 284.000 „TikTok“-Videos dazu erstellt.

