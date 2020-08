Schwanger: Kelis setzt sich für „Black Mamas Matter“ ein

Ihr ältester Sohn Knight ist elf Jahre alt, Shepherd ist vier Jahre alt und jetzt erwartet Kelis ihr drittes Kind. Das verkündete die Sängerin auf „Instagram“. Dort schrieb sie: „Chefkoch Kelis – Tisch für fünf bitte. Wir fügen noch einen hinzu! Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich schwanger bin.“ Der 40-Jährigen ist es außerdem wichtig, dass sie und andere werdende Mütter ganz besonders auf ihre Gesundheit achten. Sie fügte noch hinzu: „Als schwarze Mutter gibt es in dieser Zeit so viel zu beachten, besonders in diesen verrückten Zeiten momentan – was wir essen bis hin zu wie wir leben und lieben. Dies ist die Zeit, die wir uns ohne Entschuldigung nehmen müssen, insbesondere, wenn wir in einem Land leben, in dem schwarze Frauen historisch gesehen die höchsten Müttersterblichkeitsraten haben.“

Daher unterstützt Kelis auch die Organisation „Black Mamas Matter“: „Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass schwarze Mamas die Rechte, den Respekt und die Ressourcen haben, um vor, während und nach der Schwangerschaft zu erfolgreich zu sein. Gemeinsam können wir diese Statistiken ändern, eine Frau nach der anderen.“

Sohn Knight stammt übrigens aus Kelis erster Ehe mit Rapper Nas.

