Schwerer Schicksalsschlag für Larry King. Die Talkshow-Legende musste innerhalb von nur drei Wochen den Tod seines Sohnes und seiner Tochter verkraften. Nachdem unter anderem das US-Magazin „People“ am vergangenen Wochenende (22./23.08.) unter Berufung auf eine anonyme Quelle über Kings Verlust berichtete, hat sich die TV-Ikone in einem „Facebook“-Post selbst dazu geäußert.

Der 86-Jährige schrieb: „In Trauer und mit dem gebrochenen Herzen eines Vaters bestätige ich den Verlust zweier meiner Kinder, Andy King und Chaia King. Beide waren gute und freundliche Seelen und wir werden sie sehr vermissen. Sie zu verlieren, fühlt sich so ungerecht an. Kein Elternteil sollte ein Kind begraben müssen.“

Andy ist demnach am 28. Juli unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben, Chaia hat am 20. August den Kampf gegen eine erst kürzlich diagnostizierte Lungenkrebs-Erkrankung verloren.

Foto: (c) STPR / PR Photos