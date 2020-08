Selena Gomez: Das hat sie in der Quarantäne getan

Selena Gomez hat Wort gehalten und ihren Fans einen kleinen Einblick in ihr Privatleben gewährt. Die Sängerin hatte sich in den letzten Monaten ja aus den sozialen Medien zurückgezogen, da sie nichts posten wollte, was von der Wichtigkeit der aktuellen Lage ablenkt. Jetzt ist sie jedoch wieder zurück.

Auf „Instagram“ teilte sie ein Bild, auf dem sie am Fenster sitzt und Gitarre spielt. Dazu schrieb die 28-Jährige: „Dinge, die ich in der Quarantäne getan habe: mich in meinem neuen Haus eingewöhnt und Gitarre spielen gelernt.“

Selena Gomez hat übrigens vor kurzem erst ihren 28. Geburtstag gefeiert.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos