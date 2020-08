Selena Gomez: „Eine Nachricht von mir“

In den letzten Monaten hat sich Selena Gomez mit persönlichen Einträgen auf „Instagram“ sehr zurückgehalten.

Das heißt jedoch nicht, dass sie ihre Fans vergessen hat. Unter dem Motto „eine Nachricht von mir“ teilte die Sängerin jetzt ein Video, in dem sie sagt: „Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich euch liebe und vermisse. So viele aufregende Dinge werden bald passieren, von denen ich es nicht erwarten kann, sie mit euch zu teilen. Mit den Dingen, die seit Anfang des Jahres vor sich gehen, fühlte es sich etwas unsensibel an, Dinge zu posten, die freudig waren und irgendetwas feiern. Das war wirklich hart für mich. Ich habe die Zeit genommen zu lernen, was wirklich vor sich geht und ich werde das auch weiterhin zu meiner Priorität machen. Ich wollte euch einfach wissen lassen, dass ich ein bisschen mehr involviert sein werde. Und ich schicke euch mehr Liebe und zeige euch mehr aus meinem persönlichen Leben. Vielen Dank dafür, dass ihr hier seid und mich immer unterstützt.“

Selena Gomez hat übrigens vor kurzem erst ihren 28. Geburtstag gefeiert.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos