Selena Gomez: „Ich habe so viel über mich gelernt“

Keine Auftritte, keine Termine und ganz viel Zeit für sich. Das hat Selena Gomez während des Lockdowns. Doch so einfach ist das gar nicht für die 28-Jährige.

Bei der virtuellen „Television Critics Association“ Pressetour sagte die Sängerin: „Es war schwer, aber ich habe versucht zu finden, was ich brauchte, um durchzuhalten. Ich habe gute Freunde, einen Therapeuten und ich halte meine Gedanken positiv. Ich habe so viel über mich gelernt. Ich habe mehr über mein Land gelernt als jemals zuvor in der Schule oder so. Dafür bin ich auch sehr dankbar.“ Dabei betonte sie, dass der Corona-Lockdown vor allem Menschen mit einer psychischen Krankheit schwer treffen kann.

Selena Gomez war aber nicht ganz untätig während des Lockdowns. Sie veröffentlicht nämlich bald eine eigene Make-Up-Linie.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos