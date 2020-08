Selena Gomez: Neue Make-Up-Linie kommt im September

Selena Gomez hat etwas Neues am Start. Zwar ist das keine Musik, aber ihre Fans und auch Schmink-Enthusiasten werden auf ihre Kosten kommen. Die Sängerin veröffentlich nämlich ihre eigene Make-Up-Linie.

Am 3. September werden die Produkte dann bei Sephora erhältlich sein. Auf „Instagram“ schrieb sie vorfreudig: „Ich bin so aufgeregt, euch endlich mitteilen zu können, dass @RareBeauty ab dem 3. September bei @Sephora, @SephoraCanada, @SephoraMx und auf ‚RareBeauty.com‘ erhältlich sein wird. Es hat mir so viel Spaß gemacht alles zu gestalten und ich kann es kaum erwarten, bis ihr alles ausprobieren könnt. Ich hoffe ihr werdet es genauso lieben, wie ich.“

Hinter der Make-Up-Linie verstecken sich nicht nur Produkte, sondern auch eine wichtige Message. Selena erklärte: „Ich lebe in einer Zeit, in der es nur noch um dein Gesicht geht. Alles dreht sich um Make-Up. Es geht nur noch darum, wie du aussiehst und das kann aufregend und spaßig sein, aber eben auch gefährlich. Also wollte ich, dass die Leute wieder Spaß an Make-Up haben. Es ist nichts, was man braucht. […] Jeder soll sich so schön fühlen, wie er ist.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos