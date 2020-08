Selena Gomez: „Waverly Place“-Reunion?

Fans machen sich große Hoffnungen. Kehrt der Disney-Hit „Die Zauberer vom Waverly Place“ zurück? Soweit hergeholt ist die Vermutung nicht, schließlich wurden Selena Gomez und ihr Serienbruder David Henrie zusammen an einem Filmset gesichtet. Das berichtet „Bravo“. Doch leider handelt es sich dabei nicht um eine „Waverly Place“-Reunion, sondern die beiden machen einen Film zusammen.

David Henrie führt dabei Regie und Selena Gomez ist die Produzentin des Films. „This Is The Year“ heißt der Streifen und soll schon am 28. August erscheinen. Der Film soll den Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen gute Laune machen. Zum Filmstart wird es die erste virtuelle, live Filmpremiere geben. Außerdem wird es auch ein Live Q&A mit Selena Gomez, David Henrie und dem Cast geben. Zum Schluss gibt es noch eine Performance von „lovelytheband“. Wer sich ein Ticket kauft, spendet automatisch an die Organisation „Plus1 COVID-19 Relief Fund“. Unter „www.thisistheyear.film“ gibt es Tickets für ungefähr 11 €.

Mit diesem Live-Event wollen sie Menschen auf der ganzen Welt, eine Teilnahme an der Premiere ermöglichen. Das einzige Problem: Wegen der Zeitverschiebung startet das Event in Deutschland erst nachts um 01:30 Uhr am 29. August.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos