Selena Gomez will Stigmata von psychischen Krankheiten beenden

Selena Gomez setzt sich leidenschaftlich gegen die Stigmatisierung von mentalen Erkrankungen ein. Anfang diesen Jahres öffnete sie sich und berichtete von ihrem Kampf mit ihrer bipolaren Störung und will jetzt anderen Menschen, denen es ähnlich geht helfen. Dabei spricht sie auch über die Stigmata von Suchterkrankungen.

In der neuesten Folge ihrer „HBO“-Kochsendung „Selena + Chef“ sprach sie mit der Köchin Antonia Lofaso darüber. Selena erzählte: „Ich habe eine manisch-depressive Erkrankung und einige meiner Familienmitglieder leiden an einer Suchterkrankung. Deshalb kämpfe ich so leidenschaftlich dafür. Ich glaube, diese Themen sind mit sehr viel Scham und Schuldgefühlen verbunden und es herrscht ein hoher Druck. Man will sich schließlich dazugehörig fühlen.“

Trotz ihrer mentalen Schwierigkeiten startet Selena Gomez richtig durch. Mit „BLACKPINK“ veröffentlicht sie einen neuen Song, sie produziert einen Film und tritt regelmäßig in ihrer Kochshow auf.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos