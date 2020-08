Sigala und James Arthur mit Lewis Capaldi-Song

Lewis Capaldi schreibt gerne viele Songs. Und weil es manche eben auf nicht auf seine Alben schaffen, gibt er sie kurzerhand an andere Künstler weiter. So auch der Song „Lasting Lover“. Der DJ Sigala hat den Song in einen Tanz-Track verwandelt und James Arthur singt ihn.

Ein Insider verriet gegenüber „The Sun“: „Lewis ist offensichtlich für seine Balladen bekannt, schrieb dieses Lied aber schon vor langer Zeit und wusste, dass es nicht ganz zu ihm passt. Also wollte er, dass jemand anderes ihm Leben einhaucht. Er schickte die Demo an Sigala, nachdem er seinen Remix ‚Someone You Loved‘ gehört hatte. Er hat ‚Lasting Lover‘ als Tanzstück komplett neu erfunden. Lewis singt nicht darauf, da er gerade an seinem zweiten Album arbeitet, aber er gab James seinen Segen, es zu singen.“

„Lasting Lover“ von Sigala und James Arthur wird übrigens am 04. September veröffentlicht.

