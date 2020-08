„Slipknot“: Identität des Tortilla Man durch Merch enthüllt

Die Vermutungen, der neue Mann bei „Slipknot“ sei Michael Pfaff wurden nun weiter bestätigt. Und zwar von der Band selbst. Bislang nur unter dem mysteriösen Namen Tortilla Man bekannt, trommelt Michael Pfaff seit dem Austritt von Chris Fehn jetzt schon ein gutes Jahr lang bei „Slipknot“.

Dass es sich tatsächlich um Michael Pfaff handelt, zeigt das neue Merchandise. Die Band hat aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie mal nicht an den eigenen Gesichtsbedeckungen gebastelt, sondern Masken in Form von Schlauchtüchern für ihre Fans auf den Markt gebracht. Diese kommen im Stil der Masken der einzelnen Band-Mitglieder daher. Im offiziellen UK Merchandise-Shop war in der Beschreibung zum Nase-Mund-Schutz des Tortilla Man „Pfaff Neck Gaiter Face Cover“ zu lesen. Die Worte in der Beschreibung wurden mittlerweile zu „New Guy Neck Gaiter Face Covering“ geändert.

Über „Metal Injection“ tauchte jedoch ein Screenshot der wahrscheinlich versehentlichen Identitäts-Enthüllung auf.

Foto: (c) Warner Music / Alexandia Crahan Conway