Snoop Dogg wettert gegen Eminem

Das könnte der Beginn einer neuen Fehde unter Rappern sein: Im Video-Interview mit „The Breakfast Club“ teilte Snoop Dogg mächtig aus gegen Eminem. Er behauptete dessen Erfolg verdanke er Dr. Dre.

Snopp Dogg sagte: „[Dr. Dre] hat Eminem in eine Position gebracht, in der er wahrscheinlich als einer der zehn besten Rapper aller Zeiten bezeichnet werden würde. Das finde ich nicht. Aber das ‚Game‘ fühlt sich an, als sei er [einer der] Top-10-Rap-Lyriker und all das, was dazugehört. Das liegt einfach daran, dass er bei Dr. Dre ist, und Dr. Dre hat ihm geholfen, den bestmöglichen Eminem aus ihm zu machen.“ Weiter sagte er, dass Eminem einen Platz in „dieser Hip-Hop-Scheiße“ nicht verdient hätte und er auch gut ohne ihn leben könnte.

Auf die Frage, wie er seine Meinung begründe, sagte Snoop Dogg: „Es gibt einige n****s in den 80er Jahren, mit denen er sich nicht messen kann.“ Eminem hat kürzlich eine Liste seiner Lieblingsrapper veröffentlicht: Erstaunlicherweise fehlt darauf Snoop Dogg.

Foto: (c) PR Photos