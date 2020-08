„Snow Patrol“: Gary Lightbody und seine Zusammenarbeit mit Swift und Sheeran

Ed Sheeran, Taylor Swift und Simon Neil von „Biffy Clyro“ sind nur einige Namen, mit denen Gary Lightbody schon zusammengearbeitet hat.

Und wie ist es so, Songs mit einigen der Größten der derzeitigen Musikindustrie zu arbeiten? Der „Snow Patrol“-Frontmann meinte dazu gegenüber dem „Daily Star“: „Taylor ist brillant, denn sie weiß genau, was sie will. Es ist sehr leicht, mit jemanden wie ihr zusammenzuarbeiten. (…) Bei Taylor oder Simon von ‚Biffy Clyro‘ und Ed muss ich nicht wirklich viel machen. Ich stelle einfach sicher, dass ich nicht im weg bin. Zu wissen, wann man seinen Senf dazugibt und wann man besser die Klappe hält, ist der Schlüssel, wenn man mit solch großartigen Talenten zusammenarbeitet.“

„Snow Patrol“ haben kürzlich übrigens erst eine EP mit den Fans aufgenommen.

