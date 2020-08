„Snow Patrol“ und die EP mit den Fans

„Snow Patrol“ haben neue Musik am Start: Am 21. August veröffentlicht die Band eine EP der ganz besonderen Sorte. „The Fireside Sessions EP“ besteht aus fünf Songs, die während einer Reihe von Streams auf Instagram Live mit dem Titel „Saturday Songwrite“ geschrieben wurden. Das berichtet „Oktober Promotion“. Als Vorabsingle darauf gibt es seit ein paar Tage bereits die Single „Reaching Out To You“.

Frontmann Gary Lightbody sagte dazu: „Während des Lockdowns habe ich jeden Samstag einen Song auf Instagram Live geschrieben. Menschen aus der ganzen Welt nahmen daran teil, und jede Woche waren im Laufe der Stunde 4000-5000 Menschen beteiligt: The Saturday Songwriters. Sie schlugen Akkorde und Texte vor, und ich fügte sie alle zusammen und ergänzte einige meiner eigenen Ideen, wo es angebracht war, aber meine ungeschriebene Regel war, dass in jeder Zeile des Liedes ein Text von einem Samstag-Songwriter stehen würde. Wir haben das elf Wochen lang gemacht und zwölf Songs zusammengeschrieben. Es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Alle Einnahme aus diesem Projekt gehen an die Wohltätigkeitsorganisation „Trussell Trust Charity“ zur Bekämpfung von Armut.

Hier die Tracklist:

1. The Curve Of Earth

2. Light Years

3. On The Edge Of All This

4. Dance With Me

5. Reaching Out To You

