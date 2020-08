Sommerhit von Cro und Capital Bra

Ungewöhnliche Kombi, doch irgendwie passt es auch: Cro und Capital Bra haben sich zusammengetan und liefern vorgestern (21.08.) ihren gemeinsamen Song „Frühstück in Paris“, berichtet „Universal Music“. Dabei handelt es sich um den ersten Vorboten aus Bras kommendem Album „CB7“, welches am 04. September erscheint.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Zu lockeren Gitarren-Loops, vibenden Vocalsamples und treibenden Beats rappen Capital Bra und Cro davon, mit ihrer besseren Hälfte alles hinter sich zu lassen. Einfach rein in den Flieger, dem Grau der Großstadt entfliehen, die Kreditkarte glühen lassen und auf andere Gedanken kommen – ganz egal ob auf einer Yacht vor Ibiza oder beim Frühstück in Paris. Denn mit Capi und Cro ist alles möglich.“

Das passende Video dazu ist auch schon auf „YouTube“ verfügbar.

Foto: (c) Team Kuku / GfK Entertainment