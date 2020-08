„Spice Girls“: Männer hatten Angst vor ihnen

Die „Spice Girls“ hatten – glücklicherweise – nie Probleme mit zu aufdringlichen Männern. Im Podcast „Table Manners“ von Jessie Ware sprach Sängerin Melanie C über den Grund dafür.

Sie sagte: „Ich werde oft auf die MeToo-Bewegung angesprochen (…) und ob ich je etwas davon mitbekommen habe. Ich meine dann: ‚Willst du mich auf den Arm nehmen?‘ Niemand wäre den ‚Spice Girls‘ je zu nahegekommen, denn sie fielen vor uns in Schockstarre. In solchen Situationen werden oft verletzliche Personen zum Ziel. Und natürlich gab es verletzliche Personen bei den ‚Spice Girls‘. Aber sie wussten, dass, wenn sie mit einer Streit anfingen, dann mussten sie mit den anderen vier rechnen. Wir haben uns also gegenseitig den Rücken gestärkt.“

Unter dem Hashtag MeToo teilten Frauen und Männer aus der Unterhaltungsindustrie ihre Geschichten mit sexuellem Missbrauch.

