„Star Trek“-Star Ben Cross ist gestorben

Der Schauspieler Ben Cross ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der Brite war vor allem durch das Oscar-prämierte Drama „Die Stunde des Siegers“ aus dem Jahr 1981 berühmt geworden. Außerdem hatte er neben Sean Connery und Richard Gere für den Film „Der 1. Ritter“ vor der Kamera gestanden. Und auch bei „Star Trek“ hatte er mitgewirkt.

Wie das österreichische Magazin „Kurier“ berichtet, soll Cross in Wien verstorben sein. Der Regisseur und langjährige Freund des Verstorbenen Robert Dornhelm bestätigte die traurige Nachricht. Er sagte: „Ich hatte das große Privileg, zwei Mal mit dem wunderbaren Ben Cross zu arbeiten. Ben war ein feinfühliger Humanist und ein professioneller Schauspieler. Ich werde ihn sehr vermissen.“

Ben Cross habe an einer Krebserkrankung gelitten und befand sich zuletzt in Wien in Behandlung.