Sterbeurkunde gibt Gewissheit: Naya Rivera musste nicht lange leiden

Naya Rivera ertrank laut ihrer Sterbeurkunde „innerhalb von Minuten“.

Das Dokument, aus dem mehrere US-Seiten zitieren, enthüllt zudem weitere Einzelheiten. Bei der Autopsie sei demnach auch festgestellt worden, dass es sich um einen Unfalltod ohne andere Ursachen oder körperliche Vorerkrankungen handele. In ihrem Körper seien auch keine Spuren von Drogen oder Alkohol gefunden worden.

Naya Rivera ist am 08. Juli bei einem Bootsausflug in einem See ertrunken. Bekannt wurde sie als Santana Lopez in der TV-Serie „Glee“.

Foto: (c) PR Photos