„SuperM“ sind wieder da!

Fast ein Jahr nach ihrem Debütalbum „SuperM“ bringt die gleichnamige K-Pop-Band am 25.09. ihr neues Album „Super One“ raus. Doch wie die „Bravo“ berichtet, müssen sich die Fans nicht ganz so lang gedulden, weil die Band bereits am 14.08. vorab die Single „100“ veröffentlichen wird. Und auch am 01.09. soll eine neue Single kommen, und zwar „Tiger Inside“.

Erst vor wenigen Monaten begeisterte die Band mit ihren Online-Konzerten wie “One World Together At Home”. Dabei streamte „SuperM“ aber nicht aus dem heimischen Wohnzimmer, sondern aus der gigantischen Olympic Hall in Seoul, natürlich ohne Publikum und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen.

Foto: (c) smentertainment