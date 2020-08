Taylor Swift spendet 25.000 Euro an Studentin

Vitoria Mario hat einen Traum und dank Taylor Swift geht der jetzt in Erfüllung. Denn die Sängerin hat umgerechnet knapp 25.000 Euro an Vitoria gespendet, damit sie studieren kann.

Auf der Seite „gofundme“ schrieb Vitoria: „Mein Name ist Vitoria Mario und ich bin eine schwarze, 18-Jährige mit einem Traum. Ich habe ein Angebot zum Studium der Mathematik an der renommierten University of Warwick erhalten. (…) Ich bin jedoch immer noch in einer unsicheren Position, da ich aufgrund meiner Umstände möglicherweise nicht in der Lage bin, eine Universität zu besuchen.“ Swift unterstützt sie gerne und kommentierte auf der Seite: „Vitoria, ich habe deine Geschichte online gelesen und ich bin so inspiriert von deinem Antrieb und deiner Hingabe deine Träume zu realisieren. Ich möchte dir den Rest deines Zielbetrags schenken. Viel Glück bei allem, was du machst. Alles Liebe, Taylor.“

Taylor Swift warnt ihre Fans übrigens vor Donald Trump.

Foto: (c) Universal Music / Beth Garrabrant