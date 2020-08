Taylor Swift überrascht Indie-Plattenläden mit signierten Alben

Taylor Swift hat ihre eigene Methode, um die Wirtschaft und vor allem die Kauflust in kleinen Läden anzukurbeln.

Verschiedenen Indie-Plattenläden überall in den USA ließ die Sängerin mehrere signierte Kopien ihres aktuellen Albums „folklore“ zukommen, so auf Angie Roloff von „Strictly Discs“ in Madison. Die Landebesitzerin erzählte dem „Billboard Magazine“ dazu: „Uns wurde nicht erlaubt, darüber zu sprechen, bis wir die CDs in der Hand hatten und dann konnten wir in den sozialen Medien darüber posten, sodass die Leute uns finden konnten. Die andere Bedingung war, dass es nur an lokale Kunden ging.“ Und diese Aktion war ein voller Erfolg. Roloff fügte hinzu, dass innerhalb von wenigen Stunden alle signierten CDs von Swift vergriffen waren.

Mit der Veröffentlichung von „folklore“ hat Taylor Swift ihre Fans übrigens sehr überrascht. Die Sängerin schrieb die Songs darauf während der Quarantänezeit.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos