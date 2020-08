„The BossHoss“: „Es wird Zeit, dass Kultur wieder eine Bühne findet“

Bei „Give Live A Chance“ in Düsseldorf kommen nach der langen Corona-Pause am 04.09. 13.000 Musikfans endlich wieder in den Genuss eines Livekonzerts. Mit dabei sind Komiker Michael Mittermeier, Bryan Adams, Sarah Connor, Joris, Rea Garvey und „The BossHoss“.

Letztere sagten in einem Videostatement an den Sender „RTL“: „Es wird Zeit, dass Kultur wieder eine Bühne findet.“ Alec sagte dazu noch: „Es ist seit Monaten nicht viel los in diesem Land und es geht ja nicht nur um uns, um Musiker, sondern auch um das gesamte Gewerk hinter uns. Sein Bandkollege Sascha Vollmer ergänzt: „Super mutig auch, muss man sagen. Sicherheitsvorkehrungen, Hygienemaßnahmen und Abstand halten ist natürlich wichtig. Aber wir sind sicher, […] wenn man sich daran hält, dann wird das ein erfolgreiches Event und gibt uns die Bühne zurück.“

Der Live-Event soll 150 Minuten lang gehen. Rea Garvey schrieb auf „Instagram“: „Endlich – ein kleiner Lichtblick für uns alle. […] Mit Hilfe eines extrem umfangreichen Gesundheits-, Hygiene- und Sicherheitskonzepts lässt sich diese Veranstaltung realisieren.“

Foto: (c) Universal Music