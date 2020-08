„The Crown“: Elizabeth Debicki spielt Prinzessin Diana

Die Netflix-Serie “The Crown” über die britische Monarchie hat schon zahlreiche Preise gewonnen.

In der fünften und sechsten Folge wird darin auch Prinzessin Diana zu sehen sein. Sie wird von der australischen Schauspielerin Elizabeth Debicki gespielt, wie „Netflix“ bekannt gab. In einem Statement der Schauspielerin heißt es: „Prinzessin Dianas Geist, ihre Worte und ihre Taten leben in den Herzen so vieler Menschen weiter. Es ist für mich ein echtes Privileg und eine Ehre, an dieser meisterhaften Serie mitzuwirken, die mich seit der ersten Episode absolut gefesselt hat.“

Elizabeth Debicki kennen viele aus ihrer Rolle der Ayesha in der Comic-Verfilmung „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ aus dem Jahr 2017.

