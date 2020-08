„The Killers“ und das Album „Imploding The Mirage“

Nach langem Hin und Her und viel Bangen erscheint gestern (21.08.) nun endlich das neue Album „Imploding The Mirage“ von „The Killers“.

Das ist das erste Werk der Band aus Las Vegas, seit sie ihre Heimat verlassen haben, berichtet „Universal Music“. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels: „Tatsächlich lässt es den Sand und das Glitzern von Vegas hinter sich. Mit dem Album tritt die Band aus ihrer Komfortzone hervor und erforscht neues musikalisches Terrain. Zu den Einflüssen gehören Kate Bush und Peter Gabriel, aber auch Killers‘ Prüfsteine wie Bruce Springsteen und ‚New Order‘. (…) Frontmann Brandon Flowers ist und bleibt bei allem Neuen ein verlässlicher und einzigartiger Songwriter. Der Vollblut-Künstler nutzte das Schreiben, um aus einer Lebensphase der Depression zu entkommen. Die daraus entstandenen Songs stehen für das Licht nach der Dunkelheit, die Überwindung der Traurigkeit und den Aufbruch zu sonnigen Zeiten.“

Hier die Tracklist:

1. My Own Soul’s Warning

2. Blowback

3. Dying Breed

4. Caution

5. Lightning Fields

6. Fire In Bone

7. Running Towards A Place

8. My God

9. When the Dreams Run Dry

10. Imploding The Mirage

11. Man and Woman Enough

Foto: (c) Landmark / PR Photos