„The Killers“: Vorwürfe wegen sexuellem Fehlverhalten und Nötigung

Die Geschichte einer Tontechnikerin, die 2009 die Tour von „The Killers“ begleitet hat, verbreitet sich momentan auf „Twitter“.

Unter dem Namen Chez Cherrie veröffentlichte die Frau einen Blogbeitrag über ihre Erlebnisse. In ihrer Aussage wirft sie mehreren Mitgliedern der Tour-Crew sowie den Bandmitgliedern vor, sich sexuell fehlverhalten und Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Sie schreibt: „Wir waren ungefähr zur Hälfte mit dem Load-In durch, als der FOH-Techniker über das Radio verkündete: ‚Hey Leute, in Umkleide A ist ein Mädchen bereit. Schreibt euren Namen mit eurer Radionummer auf die Liste an der Tür und wir rufen euch, wenn ihr an der Reihe seid.'“ Cherrie, die als einzige weibliche Mitarbeiterin auf der Tour war, berichtet, sie habe gewusst, dass die Aussage nicht an sie gerichtet gewesen sei. Sie habe weiterhin ihr Equipment ausgeladen und von Zeit zu Zeit gehört, wie Namen durchgerufen wurden, dass diese nun an der Reihe seien. Nach der Show sei ein Sicherheitsmitarbeiter auf den Tourbus zugerannt, als die Crew gerade abfahren wollte. Sie schreibt weiter: „Der Sicherheitsmann sagte, und ich werde diesen Augenblick nie vergessen, weil in dieser Nacht ein Stück von mir starb: ‚Das Mädchen in Umkleidekabine A ist ohnmächtig und nackt. Wird sich jemand um sie kümmern?’“

Bereits 2018 berichtete sie von dem Vorfall, nannte jedoch nicht den Namen der Band. Nun veröffentlichte sie erneut ihren Bericht, dieses Mal jedoch mit dem Band-Namen: „The Killers“. Die Band selbst hat sie zu den Anschuldigungen noch nicht geäußert.

Foto: (c) Anton Corbijn / Universal Music