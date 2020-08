„The Magic Gang“: Voller Schuld

Lebensbejahender Pop gepaart mit nachdenklichem Text – mit diesen Worten lässt sich am Besten der aktuelle Track „(The World) Outside My Door“ von „The Magic Gang“ beschreiben. Dabei handelt es sich um einen weiteren Vorboten von ihrem am 28. August erscheinenden Album „Death Of The Party“.

Über die Single sagte Sänger und Gitarrist Jack Kaye laut „Warner Music“: „Es ist ein ziemlich schuldbeladener Song über das Gefühl, dass man mehr tun sollte.“

Zuvor hatten „The Magic Gang“ übrigens bereits die Single „Think“ veröffentlicht.

Foto: (c) Roger Deckker / Warner Music