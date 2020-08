„The Vamps“: Neues Album „Cherry Blossom“ erscheint im Oktober

Die britische Band „The Vamps“ bringt am 16. Oktober ihr neues und somit viertes Studioalbum raus. Der Titel „Cherry Blossom“ kommt nicht von ungefähr. Auf dem „Ash London Live“-Podcast sagte Frontmann Bradley: „Letztes Jahr beendeten wir unsere Welttournee und James und ich blieben in Japan. Es war der beste und wunderschönste Ort. Eine Woche lang schalteten wir unsere Handys aus und entspannten uns. Der Albumname kam, während wir dort waren.“

In der japanischen Kultur stehen Kirschblüten für das Schicksal. Die Bandmitglieder wollten damit ihre Entscheidung verstärken, sich mit ihrem Sound in eine neue musikalische Richtung zu bewegen. Bradley sagte weiter: „Die dazugehörige Idee ist Wiedergeburt, aber nichts abzulehnen, das wir getan haben. Zu sagen, dass wir so stolz darauf sind, was wir als Band in den letzten acht Jahren gemacht haben, aber dass wir jetzt neue Dinge ausprobieren wollen und neue Musik herausbringen wollen.“

Der Musiker erklärte auch, dass sich die zehn Songs stark von ihrem alten Sound unterscheiden. Er sagte: „Weil es nur zehn sind, ist das Album ein Werk, das wir noch nie zuvor gemacht haben. Es gibt Anfang, Mitte und Ende. Es ist ein Kollektiv an Songs die für mich genauso wichtig sind wie die anderen.“

Foto: (c) Mark Hunter / PGM