Tim Bendzko bedankt sich bei Probanden

Viele Menschen haben sich für eine einzigartige Coronavirus-Studie angemeldet und Tim Bendzko möchte dafür einfach nur Danke sagen. Am Samstag (22.08.) untersuchte die Uniklinik Halle in der Arena Leipzig drei Shows in verschiedenen Szenarien, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen es möglich ist, auch in der Corona-Zeit Konzerte und Shows wieder zuzulassen.

Bendzko hat sich dafür auf die Bühne begeben und bedankte sich im Anschluss via „Instagram“ bei seinen Fans für ihre Teilnahme. Der Sänger schrieb: „What a day! Der (…) Studientag war ein voller Erfolg. Vielen Dank an alle die das möglich gemacht haben, vor allem an alle Probanden! Es ist alles andere als selbstverständlich, dass ihr einen ganzen Tag für diese Studie geopfert habt und bis zur letzten Sekunde so bei der Sache wart. Danke, Danke, Danke! Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Ergebnisse der Studie dabei helfen werden, dass es bald wieder halbwegs normale aber vor allem sichere Konzert- und Sportveranstaltungen geben wird.“

Wann die Ergebnisse dieser Studie vorgestellt werden, steht noch nicht fest.

Foto via PGM