Timothy Dalton findet Sexszenen in Filmen überflüssig

Timothy Dalton denkt, dass Sexszenen und Nacktheit in Filmen unnötig sind. Das sagte der ehemalige „James Bond“-Darsteller in einem Gespräch mit der Zeitung „The Independent“. Das lenke nur von der ernsthaften Arbeit am Set ab, so der 74-Jährige.

Dalton versteht zudem seine weiblichen Kollegen, wenn diese sich aufregen, weil sie gebeten werden, sich für einen Film auszuziehen. Er sagte der Zeitung: „Ich weiß, dass die Mädchen es nicht mögen, wenn man sie bittet, sich auszuziehen oder Nacktaufnahmen zu machen. Sie tun es, aber sie mögen es nicht. Sie sind immer verärgert. Nun … das ist eine Verallgemeinerung. Aber ich habe schon oft Frauen gesehen, die verärgert waren. Ich werde auch sagen, dass ich es auch nicht mochte. Meistens ist das nicht nötig.“

Timothy Dalton lebt heute in Los Angeles und hat mit der russischen Komponistin Oksana Grigorieva einen Sohn.

