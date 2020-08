„Tokio Hotel“ über ihr Jubiläum

“Durch den Monsun” – mit diesem Song schaffte die Band „Tokio Hotel“ vor genau 15 Jahren ihren Durchbruch.

Zum Jubiläum ihrer Debütsingle meldete sich Bassist Georg Listing über „Instagram“ zu Wort und schrieb: „Vor 15 Jahren hätte ich nicht gedacht, was für eine unglaubliche Reise mein Leben werden würde. Ich habe so viel erfahren und gesehen und war in der Lage, meinen größten Traum zu leben – die Musik. All das war nur durch euch möglich, ich danke euch aus tiefstem Herzen. Nicht zu vergessen: Ein besonderer Dank geht an meine Brüder, Bill, Tom und Gustav, dass wir all diese Emotionen, Millionen von Erinnerungen, Lachen und Liebe geteilt haben. In den letzten 15 Jahren sind wir eine Familie geworden.” Im September 2020 eine neue Version von “Durch den Monsun” auf den Markt kommen, verrieten die Jungs noch in einem Live-Chat.

Einer der größten „Tokio Hotel“-Fans ist übrigens Heidi Klum.

Foto: (c) Universal Music / Lado Alexi