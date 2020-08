Tom Cruise: Begeistert von Christopher Nolans neuem Werk „Tenet“

Tom Cruise gerät bei Christopher Nolans neuem Film „Tenet“ regelrecht ins Schwärmen.

Der „Mission Impossible“-Star besuchte in London eine Kinovorstellung – natürlich mit Mund- und Nasenschutz. In einem „Twitter“-Video kommentierte der 58-Jährige den Film so: „Großer Film. Große Leinwand. Ich habe es geliebt!“ Im Anschluss an die Vorstellung in einem prall gefüllten Kinosaal schwärmte er: „Es ist großartig, wieder in einem Kino zu sein.“

„Tenet“, des britischen Star-Regisseurs Christopher Nolan, startet am 27. August auch in den deutschen Kinos. Eigentlich hätte das Nolan-Epos bereits am 17. Juli in die Kinos kommen sollen. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie wurde dieser Termin aber zunächst auf den 31. Juli, später auf den 12. August verschoben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos