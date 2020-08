Tom Walker driftet am Strand

Tom Walker hat offenbar derzeit viel Spaß. Der Brite ist zusammen mit seinem Freunden im Strandurlaub und versucht sich dabei nicht nur beim Paddeln, sondern auch beim Driften.

In seiner „Instagram“-Story veröffentlichte er Videoclips, in denen er mit einem Auto im strömenden Regen über den Strand driftet, geradeso als würde er James Bond imitieren wollen. Einer seiner Kumpels sitzt dabei mit geöffnetem Fenster auf dem Rücksitz. Nicht nur, dass diesem der ganze Sand ins Gesicht fliegt, er muss sich auch beinahe übergeben. Da muss Walker wohl noch ein bisschen an seinem Fahrstil üben.

Tom Walker hat übrigens am 12.06. seine Single „Wait for You“ veröffentlicht.

Foto: (c) Sony Music