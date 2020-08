Tones and I kann ihren Erfolg immer noch nicht fassen

Tones and I ist immer noch überwältigt vom Erfolg ihres Hits „Dance Monkey“.

In einem Interview mit dem „Focus“ sagte die 27-Jährige, ob sie ihren rasanten Aufstieg von der Straßenmusikerin in Australien zum internationalen Star inzwischen realisiert habe: „Wissen Sie, es ist so eine große, verrückte Sache. Ich glaube nicht, dass ich jemals wirklich begreifen werde, welchen Weg dieser Song genommen hat. Ich habe es versucht, aber es gelingt mir nicht. Es ist so ein Riesending. Die beste Erinnerung, die ich persönlich mit diesem Lied verbinde, ist die, wie ich als Straßenmusikerin in Byron Bay gesungen habe zu einer Zeit, als noch niemand von dem Song wusste und er einfach Leute zusammengebracht hat. Das wird auch immer das sein, worauf ich am stolzesten bin.“

„Dance Monkey“ zählt zu den größten Ohrwürmern der Jahre 2019 und 2020. Der Song war in mehr als 30 Ländern auf Platz 1 und hat etliche Rekorde gebrochen.

Foto: (c) Warner Music