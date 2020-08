Tones and I vermisst die Live-Auftritte

Tones and I vermisst die Bühne in Coronzeiten.

In einem Interview mit dem „Focus“ sagte die 27-Jährige „Dance Monkey“-Interpretin auf die Frage, ob sie die Live-Auftritte sehr vermisse, oder ob die Pause auch mal guttue: „Ich vermisse es definitiv. Live-Auftritte sind zweifellos der Grund, warum ich in diesem Geschäft bin. Es ist das Größte für mich. Ich kann es nicht erwarten, die verschobenen Shows nachzuholen. Ich will sie auf keinen Fall absagen. Mein letztes geplantes Konzert vor dem Corona-Lockdown war das in Berlin, also werde ich auch da wieder auftreten, sobald es möglich ist.“

„Dance Monkey“ zählt zu den größten Ohrwürmern der Jahre 2019 und 2020. Die australische Sängerin Tones and I schaffte mit diesem Song den Durchbruch von der Straßenmusikerin zum Weltstar.

Foto: (c) Warner Music