Topic hat die fehlenden Stücke für seinen Song gefunden

Topic hat sich mit dem schwedischen Singer-Songwriter A7S und Rapper Lil Baby zusammengetan und gemeinsam mit ihnen den Hit „Why Do You Lie To Me“ aufgenommen. Dieser ist seit gestern (28.08.) zu haben.

Topic selbst meinte laut „Universal Music“ zur Single: „Nachdem man einen globalen Hit hingelegt hat, kann man leicht das Gefühl haben, die Augen der Welt wären auf einen gerichtet was die nächste Single angeht. Ich persönlich möchte einfach hochqualitative Musik kreieren, welche die Leute genießen. Ich habe mich für diese Single mit A7S zusammengetan und einen so großartigen Künstler wie Lil Baby als Feature dabei zu haben, rundet das ganze perfekt ab. Der Track lag schon einige Zeit auf meinem Tisch, aber irgendwas hatte bisher gefehlt. Er gibt dem Ganzen genau den Hauch, der noch gefehlt hat.“

Zuletzt hatte Topic übrigens gemeinsame Sache mit Nico Santos gemacht.

Foto: (c) Warner Music