„Trailerpark“: Zwei weitere Abschiedsshows für 2021

Vor einem Jahr kam die Nachricht: Es ist aus und vorbei mit „Trailerpark“. Alligatoah, Basti DNP, Sudden und Timi Hendrix trennen sich nach zehn Jahren. Sie wollen – anders als andere Bands – den richtigen Zeitpunkt für den Abschied finden, so die HipHop-Gruppe aus Bielefeld.

Aber davor soll noch mal richtig gefeiert werden mit den Fans. Zwei weitere Abschiedsshows für 2021 kommen auch noch oben drauf. Über die anstehenden Konzerte schreibt „eventim.de“: „[Sie wollen] zwei zusätzliche Shows in Stuttgart (Wasen) und Dortmund (Westfalenpark) spielen. Die Konzerte (…) finden am 9. und 10. Juli statt. Am 9. und 10. September 2021 folgen dann bekanntermaßen die verschobenen Shows in Köln und Berlin, dazwischen liegt am 16. Juli noch der Termin in Hamburg.“ Heute (13.08.) startet um 16 Uhr exklusiv auf „eventim.de“ der Vorverkauf für die Konzerte in Stuttgart und Dortmund.

„Trailerpark“ sind übrigens mit ihrer Platte „TP4L“ vor fast drei Jahren direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen.

Foto: (c) Groove Attack