Trotz Petition: Xavier Naidoo-Konzert findet statt

Die Mannheimer Jusos haben einen Brief an den Geschäftsführer der Mannheimer SAP-Arena geschickt, in welchem sie darum bitten, das geplante Xavier Naidoo-Konzert am 9. Oktober 2021 abzusagen. Darin steht: „Der Künstler Naidoo ist nicht von seinem Werk zu trennen – in den letzten Jahren sorgte Xavier Naidoo nicht mit neuer Musik, sondern mit neuen Verschwörungstheorien für Aufmerksamkeit.“

Obwohl die Petition von mehr als 30.000 Menschen unterzeichnet wurde, soll das Konzert aber trotzdem stattfinden. Das bestätigte der Geschäftsführer der Arena, Daniel Hopp. Gegenüber der Zeitung „Mannheimer Morgen“ sagte er: „Es obliegt nicht uns als Veranstaltungsstätte, über Äußerungen des Künstlers zu urteilen.“

Zuletzt wurde Xavier Naidoo wegen eines umstrittenen Videos aus der „DSDS“-Jury geworfen. Der Sänger Smudo begrüßt diese Entscheidung.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius